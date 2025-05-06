Стоимость картофеля в России достигла исторического рекорда

Уточняется, что оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась более чем на 85%, по сравнению с весной 2024 года рост составил 4,4 раза, а в рознице овощ за год стал дороже в 2,8 раза.

В частности, в конце апреля цена килограмма у оптовых продавцов доходила до 46,3 рубля, а в магазинах её продавали уже по 85,4 рубля.

«Рынок переживает рост цен, обусловленный сокращением запасов, недостатком хранилищ, энергозатратностью и повышенным спросом», - указал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Ранее в Государственном таможенном управлении Китая заявили, что в первом квартале 2025 года республика увеличила поставки картофеля в Россию в 25 раз по сравнению с январём-мартом прошлого года, сообщает RT.

