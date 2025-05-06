ВСУ выпустили за сутки почти 400 боеприпасов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили не менее 398 боеприпасов, а также применили 96 беспилотных летательных аппаратов для ударов по 11 муниципалитетам Белгородской области в течении суток. Такие данные обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.

Наиболее интенсивному обстрелу подвергся Краснояружский район. Также удары были нанесены по Грайворонскому и Шебекинскому округам, Белгородскому району. На территории последнего повреждены социальный объект, административное здание, два автомобиля, столько же единиц сельскохозяйственной техники, линия электропередачи, объект водоснабжения.

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В Валуйском округе повреждены три легковые машины, техническое помещение и административное здание. В Вейделевском и Волоконовском районах при ударе БПЛА пострадали два частных домовладения. Над Белгородом и тремя областными территориями противовоздушная оборона ликвидировала семь дронов, люди не пострадали. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последних случаях также не зафиксировано повреждений.

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ФОТО: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгородская область

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