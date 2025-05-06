ВСУ выпустили за сутки почти 400 боеприпасов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили не менее 398 боеприпасов, а также применили 96 беспилотных летательных аппаратов для ударов по 11 муниципалитетам Белгородской области в течении суток. Такие данные обнародовал губернатор Вячеслав Гладков.

Наиболее интенсивному обстрелу подвергся Краснояружский район. Также удары были нанесены по Грайворонскому и Шебекинскому округам, Белгородскому району. На территории последнего повреждены социальный объект, административное здание, два автомобиля, столько же единиц сельскохозяйственной техники, линия электропередачи, объект водоснабжения.