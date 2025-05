Умер известный рок-музыкант Джейсон Беккер

Австралийский музыкант, барабанщик и автор песен Джейсон Беккер скончался на 72 году жизни.

По данным ABC, Беккер умер рано утром 5 мая у себя дома. В 2015 году музыканту поставили рак печени и прогнозировали ему максимум полгода, однако Беккер полноценно прожил еще 10 лет, записывая музыку и выступая.

Беккер является одним из самых известных рок-барабанщиков своей страны. Его музыкальная карьера началась в 1970-х годах. Он играл в таких известных группах, как Beasts of Bourbon, The Victims, Hoodoo Gurus, The Scientists. Артист также включен в несколько национальных залов славы.



В марте 2024 года Беккер записал свой первый и единственный сольный альбом под названием «Born To Rock».