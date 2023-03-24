Учителя математики и русского языка стали самыми востребованными в России

Учителя русского языка, литературы и математики, а также иностранных языков возглавили рейтинг самых востребованных педагогов в России, сообщает Роструд.

«Для специалистов данных профессий доступно более 37 тысяч предложений по всей стране», - говорится в пресс-релизе ведомства.

К примеру, на портале «Работа в России» размещено больше трех тысяч вакансий для учителей математики, около 2,5 тысяч – для преподавателей русского языка и литературы.

Также требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты.

Некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов. В частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН назвал причины ухода учителей из школ.



