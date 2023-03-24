Учителя математики и русского языка стали самыми востребованными в России
Учителя русского языка, литературы и математики, а также иностранных языков возглавили рейтинг самых востребованных педагогов в России, сообщает Роструд.
«Для специалистов данных профессий доступно более 37 тысяч предложений по всей стране», - говорится в пресс-релизе ведомства.
К примеру, на портале «Работа в России» размещено больше трех тысяч вакансий для учителей математики, около 2,5 тысяч – для преподавателей русского языка и литературы.
Также требуются методисты, логопеды, дефектологи и другие специалисты.
Некоторые работодатели в своих объявлениях сообщили о готовности оказать поддержку при переезде кандидатам из других регионов. В частности, обеспечить жильем, полным соцпакетом или предоставить другие дополнительные бонусы.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН назвал причины ухода учителей из школ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В МИД КНР заявили, что не знают о возможности беседы Си Цзиньпина с Зеленским
- Опрос: Путину доверяют 78 процентов россиян
- СМИ: Трамп разрабатывает план мести прокурору, ведущему его дело
- Учителя математики и русского языка стали самыми востребованными в России
- МИД: Кишинев сделал выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии
- На Алтае майору запаса дали 6,5 года колонии за дезертирство
- В Москве задержаны высокопоставленные сотрудники таможни по делу о взятке
- Медведев рассказал о своем отношении к Twitter и Telegram
- СМИ: Осужденный за растрату основатель Baring Vostok Калви покинул Россию
- Медведев призвал обратить внимание на историческое значение Потемкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru