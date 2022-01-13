Вассерман призвал отказаться от добровольности в вопросе прививок
Вакцинация в России должна быть обязательна. Такое мнение высказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.
Он отметил, что добровольность должна заканчиваться там, где возникает угроза другим. Вассерман объяснил, что больной непривитый человек может заразить всех окружающих.
«Давным-давно пора покончить с одним из видов заразы, пришедшей к нам при первом президенте СССР Михаиле Горбачеве, а именно, с мыслью о добровольности прививок», — подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».
В то же время Вассерман обратил внимание, что отказаться от прививки могут только люди с медотводом.
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