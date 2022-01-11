В Минздраве рассказали о числе привитых от COVID-19 за новогодние праздники
В течение новогодних праздников в России от коронавируса прививались около 70 тысяч человек в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Мурашко отметил, что серьезных сбоев в оказании медицинской помощи за время новогодних каникул зафиксировано не было.
Он также посоветовал всем переболевшим COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, которая включена в программу гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Мурашко отметил, что диспансеризацию прошли уже около 2 млн россиян.
Ранее глава Минздрава опроверг информацию о том, что омикрон-штамм переносится легче, чем другие варианты коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru