Вассерман: Не стоит запрещать учебу в вузах школьникам, совершившим преступление
Не следует запрещать школьникам, которые совершили преступление, поступать в вузы, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Депутат отметил, что за преступления, совершенные в юношеском возрасте, «нельзя наказывать серьезно и надолго».
«Зачастую бывает так, что смысл преступления, совершенного подростком, он очень скоро сам осознает, раскаивается и ничего подобного впредь не допускает», - сказал он и отметил, что поэтому существуют определенные законодательные нормы, ограничивающие наказание.
Депутат указал, что тот, кто совершил преступление в юношеском возрасте, к моменту поступления в вуз уже фактически другой человек. По его словам, к такой инициативе о запрете следует подойти очень внимательно.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что совершившим преступления школьникам нужно запретить обучение в государственных ссузах и вузах. Губернатор считает, что мера повысит ответственность самих детей и их семей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru