Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может изменить подходы к обучению и заменить учителей по ряду предметов, рассказала НСН руководитель Центра языков и культуры народов России РГСУ Ольга Артеменко. Однако, по ее мнению, по приоритетным направлениям образования роль живого педагога останется ведущей.

Крупная образовательная платформа Chegg, известная учебными пособиями и онлайн-репетиторством, уже объявила о сокращении 22% штата, или 248 сотрудников, пишет Reuters. Причиной называется массовый переход студентов к ИИ-инструментам, таким как ChatGPT, которые заменяют традиционное онлайн-обучение. Артеменко считает, что нейросети не заменят учителей полностью - по крайней мере, в ближайшее время.

«ИИ не заменит репетитора, потому что программное обеспечение пока еще недостаточно для того, чтобы нейросети выполняли эту функцию. Конечно, сейчас ученики активно обращаются к ИИ по тем предметам, которые планируют сдавать, или в рамках ЕГЭ. Такая тенденция есть, потому что и преподавателей недостаточно. Я очень хорошо знаю, что по русскому языку очень не хватает учителей, педагогам приходится работать на две ставки», - сказала Артеменко.