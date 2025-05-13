В России предрекли замену учителей русского языка и географии на ИИ
Тренд на экономию, а также решение вопроса нехватки учителей в России приведет к более активному внедрению нейросетей в образовательный процесс, рассказала НСН специалист РГСУ.
Искусственный интеллект (ИИ) в перспективе может изменить подходы к обучению и заменить учителей по ряду предметов, рассказала НСН руководитель Центра языков и культуры народов России РГСУ Ольга Артеменко. Однако, по ее мнению, по приоритетным направлениям образования роль живого педагога останется ведущей.
Крупная образовательная платформа Chegg, известная учебными пособиями и онлайн-репетиторством, уже объявила о сокращении 22% штата, или 248 сотрудников, пишет Reuters. Причиной называется массовый переход студентов к ИИ-инструментам, таким как ChatGPT, которые заменяют традиционное онлайн-обучение. Артеменко считает, что нейросети не заменят учителей полностью - по крайней мере, в ближайшее время.
«ИИ не заменит репетитора, потому что программное обеспечение пока еще недостаточно для того, чтобы нейросети выполняли эту функцию. Конечно, сейчас ученики активно обращаются к ИИ по тем предметам, которые планируют сдавать, или в рамках ЕГЭ. Такая тенденция есть, потому что и преподавателей недостаточно. Я очень хорошо знаю, что по русскому языку очень не хватает учителей, педагогам приходится работать на две ставки», - сказала Артеменко.
Кроме того, заменить учителя на ИИ экономически более выгодно, чем готовить преподавателя, а затем оплачивать его работу, отметила Артеменко. Вместе с тем, стратегически важные области образования, по мнению эксперта, пока останутся в большой степени в рамках традиционного обучения.
«Заменять преподавателя на дистанционное обучение и обучение через ИИ, скорее всего, будут, частично по русскому языку, географии, литературе. Но я думаю, не рискнут таким образом преподавать биологию, химию, потому что сейчас эти направления пытаются развивать», - отметила Артеменко.
Школьники и студенты все чаще используют нейросети в процессе обучения, грамотный учитель должен направлять их в этом, так как строгие запреты не приведут ни к чему хорошему, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.
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