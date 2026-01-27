Создатель «Библиотеки Мошкова» назвал преступлением блокировку «Википедии»
Деньги надо заплатить людям, которые редактируют статьи, а не тратить на блокировки, заявил НСН Максим Мошков.
«Википедией» в России пользуются обычные граждане в бытовых вопросах, блокировать ресурс глупо и неэффективно, заявил НСН программист, создатель легендарной «Библиотеки Мошкова» Максим Мошков.
«Википедия» в ближайшие пару лет может подвергнуться частичной блокировке в России, заявил депутат Госдумы из комитета по информполитике Андрей Свинцов. Он отметил, что, скорее всего, будут блокироваться отдельные страницы с целью сохранить историческую справедливость, передает ТАСС. Мошков объяснил, почему эта схема не будет работать.
«Нам всегда нужен бытовой источник информации, в любой случайный момент. «Википедия» на данный момент является самым популярным и самым востребованным таким источником. Блокировать «Википедию» - это такое же преступление, как и блокировать YouTube. Мы просто лишаем наших граждан бытовых услуг – информации обо всем на свете, роликов, клипов и так далее. То, что некоторые статьи плохо написаны, - это проблема населения, которое это статьи делает, а также администраторов. «Википедия» дает доступ по технологии HTTPS, шифрует протокол передачи информации. При такой технологии отдельно взятую страницу блокировать очень тяжело. На эти деньги можно было бы содержать наших администраторов, которые бы исправляли содержимое проблемных исторических статей. Деньги надо отдать людям, которые редактируют, а не тратить на блокировки», - рассказал он.
По его словам, достойного российского аналога пока нет.
«У нас пока нет альтернативного источника такого же уровня. Поэтому блокировка создаст огромные проблемы для пользователей. Я знаю, что потратили очень много денег на изготовление российской версии, там часть статей просто переписывается, а все остальное роботы переводят с английского языка. Это любопытный проект, но логичнее было бы вложить деньги в поддержание русского сегмента самой «Википедии». А так мы наблюдаем неплохую идею, но с большими и не очень эффективными затратами», - добавил собеседник НСН.
Российский аналог «Википедии» «Рувики» — вполне дееспособный ресурс, поскольку создавался на программной части «Википедии», но главная задача разработчиков — не повторять концептуальных недостатков предшественницы и обращать внимание на авторитетность источников. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
