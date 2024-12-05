Самой популярной на «Википедии» стала страница об умерших в 2024 году персонах

Страница «Смерти в 2024 году», посвящённая умершим знаменитостям, стала абсолютным лидером на «Википедии» в текущем году. Как сообщает Фонд «Викимедиа», за 11 месяцев материал посмотрели 44,4 млн раз.

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Второе место в рейтинге заняла статья о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, заработавшая 28,9 млн просмотров. Третьим стал материал, посвящённый непосредственно президентским выборам в Соединённых Штатах в 2024 году (27,9 млн просмотров).

Также в ТОП-10 попали статьи об избранном на второй срок президенте США Дональде Трампе и его вице-президенте Джей Ди Вэнсе, о чемпионате Индии по крикету, о фильме «Дэдпул и Росомаха» и парламентских выборах в Индии 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы наложил на владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia Foundation штраф в размере три млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин сайт Википедия
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