Самой популярной на «Википедии» стала страница об умерших в 2024 году персонах

Второе место в рейтинге заняла статья о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, заработавшая 28,9 млн просмотров. Третьим стал материал, посвящённый непосредственно президентским выборам в Соединённых Штатах в 2024 году (27,9 млн просмотров).

Также в ТОП-10 попали статьи об избранном на второй срок президенте США Дональде Трампе и его вице-президенте Джей Ди Вэнсе, о чемпионате Индии по крикету, о фильме «Дэдпул и Росомаха» и парламентских выборах в Индии 2024 года.

Ранее Таганский суд Москвы наложил на владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia Foundation штраф в размере три млн рублей за отказ удалить недостоверную информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

