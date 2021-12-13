Вассерман негативно высказался о проверках в школах

В российских школах нет методик выявления агрессии у учеников. Поэтому и происходят несчастные случаи. Такое мнение высказал депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

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Вассерман прокомментировал взрыв, который организовал 18-летний ученик православной гимназии. Предположительно причиной такого решения подростка стала неприязнь к учителям и монахиням. Вассерман подчеркнул, что после трагедии увеличится количество проверок в школах. «Прежде чем усиливать проверки, надо понять, что именно проверять. Надо прежде всего искать методики заблаговременного выявления обстоятельств, способных привести к агрессивности», – рассказал депутат в беседе с «Радио 1».

Публицист также поделился своим негативным школьным опытом. Вассерман объяснил, что подвергался «буллингу», но пытался учиться лучше обидчиков, чтобы показать своё превосходство в учебе.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Анатолий ВассерманШкола
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