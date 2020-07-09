Вассерман: «Двойников» по голосованию нужно наказать, чтоб неповадно было
Центральная избирательная комиссия создала рабочую группу для выявления «двойников» на голосовании по Конституции, то есть тех, кто пытался проголосовать дважды.
Публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН поддержал желание наказать нарушителей.
«Насколько я знаю, таких было сравнительно немного. Но выявить и наказать их следует для того, чтобы неповадно было нарушать впредь. А во вторых, действия этих самых двойников имеют вполне очевидную цель – поставить под сомнение волеизъявление народа. Да, реально этих самых людей было очень немного, по сравнению с общим числом голосовавших, даже ничтожно мало, ничтожно во всех смыслах. Но цель, которую они преследовали, явно преступна», – прокомментировал он.
Кроме того, публицист Анатолий Вассерман в эксклюзивном интервью НСН также не поддержал амнистию нарушителей самоизоляции.
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