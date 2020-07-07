Политолог рассказал о «подводном камне» онлайн-голосования
ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования. Тем временем, такую форму голосования собрались использовать на выборах в Госдуму в 2021 году.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН назвал подводный камень, который есть в таком формате голосования, несмотря на его успех.
«Надо сказать, что Элла Памфилова действительно беспокоилась по поводу того, как все пройдет, и насколько будет дефектной данная форма голосования. И, судя по всему, эксперимент можно назвать удачным и успешным. И теперь ЦИК будет лоббировать за то, чтобы онлайн-голосование было в ряду приоритетных. Есть правда один подводный камень. Дело в том, что онлайн-голосование может быть растянуто во времени, а это сделает работу региональных избирательных комиссий очень напряженной», – прокомментировал он.
Кроме того, политолог Алексей Мухин в эксклюзивном интервью НСН объяснил, кому выгодна жалоба в ЕСПЧ по поводу системы массового распознавания лиц на митингах.
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