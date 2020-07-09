Вассерман не поддержал амнистию нарушителей самоизоляции

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд новостей, уходящего дня.

1

СПЧ предлагает амнистировать нарушителей самоизоляции

Совет по правам человека предлагает амнистировать нарушителей самоизоляции, действия которых не принесли вреда.

Анатолий Вассерман: «С одной стороны, не стоит очень жестко наказывать, если вреда не было. А с другой стороны, это намекнет другим на то, что они тоже могут нарушать правила, в надежде, что это не принесет вреда. Но и СПЧ слишком часто пренебрегает обязанностями человека. В том числе, обязанностью соблюдать установленные правила, даже если это для него неудобно», – отметил в эфире НСН Анатолий Вассерман.

2

ЦИК ищет «двойников» на голосовании по Конституции

Центральная избирательная комиссия создала рабочую группу для выявления «двойников» на голосовании по Конституции, то есть тех, кто пытался проголосовать дважды.

Анатолий Вассерман: «Насколько я знаю, таких было сравнительно немного. Но выявить и наказать их следует для того, чтобы неповадно было нарушать впредь. А во вторых, действия этих самых двойников имеют вполне очевидную цель – поставить под сомнение волеизъявление народа. Да, реально этих самых людей было очень немного, по сравнению с общим числом голосовавших, даже ничтожно мало, ничтожно во всех смыслах. Но цель, которую они преследовали, явно преступна», – прокомментировал он в интервью НСН.

3

Путину предложили перенести День России на 1 июля

Общественники предложили президенту Владимиру Путину перенести День России с 12 июня на 1 июля. Они считают, что 12 июня больше ассоциируется с распадом СССР, и после принятия поправок первое июля – более подходящая дата.

Анатолий Вассерман: «Я с этим не согласен. 12 июня – это дата, не связанная с Конституцией РФ, поэтому переносить ее на день принятия поправок в Конституцию незачем. А день Конституции у нас уже есть – 12 декабря, когда она была принята референдумом. И хотя тогда на референдуме за нее проголосовало меньше половины списка избирателей, а сейчас за поправки больше половины, все равно исходный текст тот и дату переносить не нужно», – подытожил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиСПЧАнатолий Вассерман
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости