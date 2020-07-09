Вассерман не поддержал амнистию нарушителей самоизоляции

Анатолий Вассерман: «Я с этим не согласен. 12 июня – это дата, не связанная с Конституцией РФ, поэтому переносить ее на день принятия поправок в Конституцию незачем. А день Конституции у нас уже есть – 12 декабря, когда она была принята референдумом. И хотя тогда на референдуме за нее проголосовало меньше половины списка избирателей, а сейчас за поправки больше половины, все равно исходный текст тот и дату переносить не нужно», – подытожил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

