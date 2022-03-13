Вашингтон и Киев проводят консультации в связи с данными о гибели журналиста
Вашингтон не обладает официально подтвержденными фактами о возможной гибели американского журналиста Брента Рено под Киевом. Если же сообщения СМИ подтвердятся, произошедшее станет «шокирующим и ужасающим». Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN в воскресенье, 13 марта.
«Я имел возможность услышать об этом только сейчас, поэтому мне необходимо будет проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы получить больше информации о том, что произошло», - цитирует Салливана ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что журналист New York Times Брент Рено погиб на Украине. Однако, несмотря на то, что издание опечалено информацией о смерти коллеги, представитель СМИ заявил, что журналист не сотрудничал с изданием.
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