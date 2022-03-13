Места массового убийства жителей обнаружили силовики ЛНР около Попаснянской железной дороги

В ходе наступления на Попаснянском направлении силовики ЛНР наткнулись на места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. Об этом рассказал Народная милиция.

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«На освобождённых территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности находившегося на временно оккупированных Киевом территориях», — сообщает ведомство.

Массовое захоронение мирных жителей обнаружено в районе Попаснянской железной дороги, сообщает РИА Новости.

«Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — заявил официальный представитель милиции Иван Филипоненко.

Он также подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности и выразил уверенность в том, что виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание.

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