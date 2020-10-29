Варламов рассказал, за что не взял бы соискателя в свою команду

«Надеемся на автоматические проверки»: Илья Варламов в эфире НСН порассуждал, о чем свидетельствуют ошибки в резюме россиян.

Почти половина работодателей (47%) отказывают в найме соискателям из-за орфографических ошибок в их резюме. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Журналист Илья Варламов в эфире НСН отметил, что проблемы с орфографией говорят о невнимательности претендента.

В резюме россиян появится новая графа

«Мне кажется, с развитием технологий, компьютеров общая грамотность в принципе немного упала, потому что люди расслабились и привыкли надеяться на автоматические проверки. Я если бы и отказал кому-нибудь из-за ошибок в резюме, то не потому что человек якобы неграмотный, а потому что из этого можно сделать вывод, что человек невнимательно и безответственно относится к важному этапу в своей жизни, такому как поиск работы», – прокомментировал он.

Помимо этого, Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН предложил уволить министра здравоохранения Крыма после его решения уйти работать в ковидный госпиталь из-за нехватки врачей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГрамотностьРусский ЯзыкРаботаИлья Варламов
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