Варламов рассказал, за что не взял бы соискателя в свою команду
«Надеемся на автоматические проверки»: Илья Варламов в эфире НСН порассуждал, о чем свидетельствуют ошибки в резюме россиян.
Почти половина работодателей (47%) отказывают в найме соискателям из-за орфографических ошибок в их резюме. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Журналист Илья Варламов в эфире НСН отметил, что проблемы с орфографией говорят о невнимательности претендента.
«Мне кажется, с развитием технологий, компьютеров общая грамотность в принципе немного упала, потому что люди расслабились и привыкли надеяться на автоматические проверки. Я если бы и отказал кому-нибудь из-за ошибок в резюме, то не потому что человек якобы неграмотный, а потому что из этого можно сделать вывод, что человек невнимательно и безответственно относится к важному этапу в своей жизни, такому как поиск работы», – прокомментировал он.
Помимо этого, Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН предложил уволить министра здравоохранения Крыма после его решения уйти работать в ковидный госпиталь из-за нехватки врачей.
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