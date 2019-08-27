В резюме россиян появится новая графа

В резюме российских граждан появится графа, рассказывающая о волонтерском опыте. Такие изменения коснуться пользователей базы вакансий «Работа в России», которая относится к Роструду. Как отметил заместитель главы ведомства Денис Васильев, новая строка появится в анкетах соискателей в следующем году, отмечает «Свободная пресса».

Он также рассказал, что добавить новую строку в резюме было решено в связи с тем, что волонтерский опыт очень важен и является «сильной характеризующей чертой соискателя», сообщает Ura.ru.

Ранее Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Медленный рост отечественной экономики часто объясняют давящими на страну санкциями. Однако это ошибочное объяснение, заметил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В качестве примере успешного развития экономики он привёл Китай и пояснил, за счёт чего государству следует повышать экономические показатели.

