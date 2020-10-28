Варламов предложил главе крымского Минздрава податься в санитары

Илья Варламов: «Удивительная новость, потому что этот режим вводится постоянно в разных регионах. Народ замучили и запутали настолько, что сегодня уже, кто бы что ни говорил, люди не понимают, как и зачем носить эти маски. Но самая большая проблема, что этого не понимают сами чиновники. Много вы видите чиновников, глав регионов, депутатов, которые бы носили маски? Нет, конечно. Соответственно, люди к этому относятся так же. Сегодня ношение масок в России – это полнейшая профанация для галочки, кто-то вводит какие-то штрафы. Как в народе говорят, налог на воздух. Но, конечно же, я всех призываю маски носить, носить их правильно, беречь свое здоровье и здоровье окружающих», – сказал в интервью НСН Илья Варламов.

