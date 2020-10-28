Варламов предложил главе крымского Минздрава податься в санитары
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России заработал всеобщий масочный режим
С сегодняшнего дня на территории России вводится режим обязательного ношения защитных масок. Соблюдать подобную противоэпидемиологическую меру необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Илья Варламов: «Удивительная новость, потому что этот режим вводится постоянно в разных регионах. Народ замучили и запутали настолько, что сегодня уже, кто бы что ни говорил, люди не понимают, как и зачем носить эти маски. Но самая большая проблема, что этого не понимают сами чиновники. Много вы видите чиновников, глав регионов, депутатов, которые бы носили маски? Нет, конечно. Соответственно, люди к этому относятся так же. Сегодня ношение масок в России – это полнейшая профанация для галочки, кто-то вводит какие-то штрафы. Как в народе говорят, налог на воздух. Но, конечно же, я всех призываю маски носить, носить их правильно, беречь свое здоровье и здоровье окружающих», – сказал в интервью НСН Илья Варламов.
Глава Минздрава в Крыму пойдет работать врачом
Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко решил пойти работать в ковидный госпиталь в Симферополе в связи с дефицитом врачей. Его решение поддержал глава республики Сергей Аксенов.
Илья Варламов: «Можно министра здравоохранения Крыма сразу же уволить. Потому что если министр идет работать врачом, то спрашивается, зачем нужен такой министр здравоохранения. Почему-то за полгода коронавируса он не спрогнозировал, что будет вторая волна, через полгода коронавируса он почему-то удивляется, что не хватает врачей, и вместо того, чтобы срочно исправлять ситуацию, он говорит: "Я пошел работать врачом, а вы сами как-то решайте". Замечательный министр. Думаю, после этого его можно уволить, понизить. Пусть утки за пациентами выносит, наверное, это его место», – прокомментировал журналист в беседе с НСН.
Дегтярёв предложил воздвигнуть памятник Путину
Михаил Дегтярёв предложил поставить памятники Владимиру Путину по всей России. По словам врио губернатора Хабаровского края, в первую очередь такой памятник должен появиться в Крыму. Об этом он заявил в интервью изданию Znak.com.
Илья Варламов: «Михаил Дегтярев, видимо, кроме как смешить людей, ничего не может. Поэтому, как говорится, кто на что учился, кто-то учился на клоуна. Мне кажется, любому жителю Хабаровского края должно быть стыдно и унизительно, что им "спустили" такого губернатора. Я надеюсь, когда будут выборы, они его пошлют подальше, потому что такой исполняющий обязанности губернатора просто позорит Хабаровский край», – поделился он своим мнением с НСН.
Работодатели отказывают в найме из-за ошибок в резюме
Почти половина работодателей (47%) отказывают в найме соискателям из-за орфографических ошибок в их резюме. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Илья Варламов: «Мне кажется, с развитием технологий, компьютеров общая грамотность в принципе немного упала, потому что люди расслабились и привыкли надеяться на автоматические проверки. Я если бы и отказал кому-нибудь из-за ошибок в резюме, то не потому что человек якобы неграмотный, а потому что из этого можно сделать вывод, что человек невнимательно и безответственно относится к важному этапу в своей жизни, такому как поиск работы», – отметил в эфире НСН Илья Варламов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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