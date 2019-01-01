Варламов: Иск к BadComedian уничтожит репутацию Kinodanz

Блогер и урбанист Илья Варламов заверил НСН, что переживать за Баженова не нужно. Он сообщил, что негативных последствий стоит ожидать тем людям, которые подали на обзор BadComedian иск в суд.

«Я думаю, это обернется не очень неприятными последствиями для людей, которые это затеяли. Потому что здесь надо понимать, что BadComedian – довольно популярный автор на YouTube и у него миллионы просмотров. Есть прецеденты, когда обзоры на фильмы в его исполнении смотрят больше людей, чем сами фильмы. Нужно понимать масштаб этого медийного ресурса, поэтому попытки с ним побороться приведут ровно к обратному результату. Это недавно проходил, кстати, господин Тиньков, который обиделся на критику блогеров, которые сняли на него пародию и решил тоже на них подать в суд. Кончилось это тем, что репутация господина Тинькова, его банка на YouTube среди прогрессивной аудитории стала очень токсичной. Люди начали отказываться размещать его рекламу. У него потом было много репутационных проблем. Опять же, возвращаясь к этому кейсу, можно вспомнить, чем это закончилось. Он сначала грозился всех засудить, а потом понял, с какими проблемами репутационными он столкнулся. Он отступил, а потом и вовсе отказался от всех исков. Для него это была очень негативная по последствиям история», - пояснил блогер.

Варламов заявил, что недооценивать YouTube-сообщество не стоит. По его словам, блогеры, которые обитают в рамках этого видео-хостинга очень обособленное и сплоченное сообщество. Кроме того, авторы обладают огромной аудиторией, до которой не дотягивает уже ни телевидение, ни кино. Именно этот фактор и натолкнул собеседника НСН на мысль, что мощный удар будет нанесен не Баженову, а его обидчикам.

«Нужно понимать, что YouTube сегодня очень своеобразное такое сообщество. Во-первых, оно большое. Рейтинги YouTube и авторов давно уже больше, чем рейтинги на телевидении, в каких-то классических СМИ или в кино. Это очень серьезное сообщество и оно очень агрессивно реагирует на любые попытки цензуры. В принципе, YouTube и начал развиваться, как альтернатива зацензурированным СМИ, госпропаганде. Поэтому любые попытки как-то повлиять на это свободное сообщество и ввести цензуру приведут к ответной реакции. А то, что хотят сделать с BadComedian называется цензура. Я не переживаю в данной ситуации за господина Баженова, потому что, я уверен, у него все будет хорошо. Он классный парень. Его поддержат и с его каналом все будет нормально. Никто его не бросит там! У нас на YouTube своя атмосфера. Мы своих не отдадим. Я очень переживаю за людей, которые решили совершить такую глупость и напасть на этого человека», - заключил Варламов.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло оценил в эфире НСН перспективы блогера Bad Comedian в суде. Он сообщил, что предугадать решение суда в данном случае сложно, поскольку законодательство не устанавливает четких рамок цитирования какого-либо произведения.

