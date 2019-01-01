Адвокат оценил перспективы блогера Bad Comedian в суде

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и экс-сенатор Евгений Тарло рассказал в беседе с НСН, что предугадать решение суда в данном случае сложно, поскольку законодательство не устанавливает четких рамок цитирования какого-либо произведения.

«Вопрос о нормах цитирования спорный и оценочный. В общем то, суд может решать. Твердой нормы цитирования не существует. Закон не устанавливает такую норму. Объем цитат должен быть соразмерен тексту, который блогер писал. Он может иллюстрировать, но не может повторять и раскрывать содержание. Суд может встать на сторону истца, если посчитает, что объем цитирования превышает объем необходимый для иллюстрации своего текста. Если суд решит, что целью цитирования является не иллюстрация текста блогера, а показ произведения. С другой стороны суд может сказать, что поскольку нормы цитирования не установлены, это не регламентируется и отказать в иске. И так, и так суд может сказать. Здесь на усмотрение суда. У суда много прав. Я не могу вспомнить такого, что именно с превышением нормы цитирования кто-то обращался. Обычно такое бывает в диссертациях, когда цитируют, не указывая автора. А так, чтобы цитирование художественного фильма с превышением допустимого объема, я впервые с таким сталкиваюсь», - сообщил собеседник НСН.

Ранее НСН сообщила, что министерство обороны создаст киностудию для съемок художественных фильмов о Вооружённых силах страны. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По словам министра, строительство киностудии начнётся в ближайшее время. Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал инициативу Шойгу бесполезной тратой денег.

