BadComedian: Продажа канала Тине Канделаки нас не спасёт
Блогер рассказал НСН, почему не афишировал скандал вокруг иска от кинокомпании с начала года.
YouTube-канал блогера Евгения Баженова (BadComedian) оказался под угрозой закрытия. По словам самого автора критических обзоров, причиной послужил иск от кинокомпании Kinodanz, обвинившей его в превышении лимита цитирования исходного материала в выпуске о фильме «За гранью реальности». Блогер, в свою очередь, ссылается на законодательство, где, по его словам, не указана норма допустимого цитирования, а также уличает истца в попытке цензуры.
Суды с кинокомпанией длятся с начала года, однако решение вынести историю в публичное пространство блогер принял только сейчас. В беседе с НСН Евгений Баженов рассказал, почему так долго не афишировал конфликт, и чего хотят добиться его противники.
«Пока никаких новостей, ждём какой-либо реакции. А происходит это потому, что чья-то репутация страдает, им это не нравится, и это пытаются выставить так, что “мы не боимся критики, мы просто защищаем свои права”. На самом деле суды идут с 18 января 2019 года. Адвокаты уже подключены, у нас было четыре, кажется, заседания, будет пятое в июне. Я долго не афишировал, потому что мы пытались понять, что происходит. Пытались разрешить ситуацию, потому что у меня была пара конфликтов до этого — в каких-то я был неправ, были прямые оскорбления, тогда я всё исправлял. Здесь судья посоветовала [не афишировать], и в целом попытались обсудить с представителями. На что нам было сказано — давайте, предлагайте, что кроме удаления ролика вы будете делать. То есть, как будто мы не к чему-то общему должны прийти. А потом мне было сказано: репутация портится, не важно, выиграем мы или нет, но хотя бы крови вашей попьём. Но это работает, это действительно тратит очень много времени и нервов, отвлекает от основных задач. В этом их представитель на 100% прав. Тем не менее, думаю, выработается привычка, и уже не буду обращать внимания», — поделился Баженов.
Угроза закрытия канала, по его словам, сейчас велика. И в этой ситуации не поможет поддержка других деятелей масс-медиа. В защиту BadComedian уже выступили Ксения Собчак, Юрий Дудь, Александр Роднянский и другие. Тина Канделаки даже заявила о готовности купить канал у Баженова, чтобы покрыть судебные издержки. Однако, по его мнению, если будет создан прецедент, и неугодный кинокомпании ролик обяжут удалить, канал не сможет работать как прежде. Кроме того, закрыть его можно и внесудебными способами.
«Если они выиграют, то создаётся прецедент. И что значит продать? Тина говорит непосредственно про покупку канала и возможность оплатить издержки. А тут вопрос не в издержках, а в удалении ролика. Если его можно удалить, то можно и любой другой. Дело в том, что покупай, не покупай канал, его всегда можно прикрыть страйками (Strike — наказание за грубое нарушение принципов сообщества YouTube или результат подачи жалобы правообладателем на видео, которое нарушает его права — прим. НСН). Я уже сталкивался с атакой непосредственно кинодеятелей, которым не нравилось то, что я говорю. Только те в суд не пошли, ограничились страйками. И уже была на тот момент угроза закрытия канала. А здесь, если всё судами подкреплено, никакие ответные жалобы, договоры с YouTube уже не сработают. Это не то, что я хочу закрыть канал, просто они к этому подводят», — заключил Евгений Баженов.
Добавим, ранее в эфире НСН перспективу дела BadComedian в суде оценил глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» и экс-сенатор Евгений Тарло. По его словам, вопрос допустимой нормы цитирования в российском законодательстве остаётся спорным и оценочным, а значит, исход дела может создать прецедент.
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