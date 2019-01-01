BadComedian: Продажа канала Тине Канделаки нас не спасёт

YouTube-канал блогера Евгения Баженова (BadComedian) оказался под угрозой закрытия. По словам самого автора критических обзоров, причиной послужил иск от кинокомпании Kinodanz, обвинившей его в превышении лимита цитирования исходного материала в выпуске о фильме «За гранью реальности». Блогер, в свою очередь, ссылается на законодательство, где, по его словам, не указана норма допустимого цитирования, а также уличает истца в попытке цензуры.

Суды с кинокомпанией длятся с начала года, однако решение вынести историю в публичное пространство блогер принял только сейчас. В беседе с НСН Евгений Баженов рассказал, почему так долго не афишировал конфликт, и чего хотят добиться его противники.

«Пока никаких новостей, ждём какой-либо реакции. А происходит это потому, что чья-то репутация страдает, им это не нравится, и это пытаются выставить так, что “мы не боимся критики, мы просто защищаем свои права”. На самом деле суды идут с 18 января 2019 года. Адвокаты уже подключены, у нас было четыре, кажется, заседания, будет пятое в июне. Я долго не афишировал, потому что мы пытались понять, что происходит. Пытались разрешить ситуацию, потому что у меня была пара конфликтов до этого — в каких-то я был неправ, были прямые оскорбления, тогда я всё исправлял. Здесь судья посоветовала [не афишировать], и в целом попытались обсудить с представителями. На что нам было сказано — давайте, предлагайте, что кроме удаления ролика вы будете делать. То есть, как будто мы не к чему-то общему должны прийти. А потом мне было сказано: репутация портится, не важно, выиграем мы или нет, но хотя бы крови вашей попьём. Но это работает, это действительно тратит очень много времени и нервов, отвлекает от основных задач. В этом их представитель на 100% прав. Тем не менее, думаю, выработается привычка, и уже не буду обращать внимания», — поделился Баженов.