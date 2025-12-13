Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд

Гастрономическая платформа TasteAtlas обновила рейтинг самых отталкивающих блюд мира.

На первом месте оказалось исландское блюдо свид (svið) — приготовленная баранья голова, которую сначала разрубают пополам и опаливают на открытом огне для удаления шерсти, а затем отваривают. Вторую строчку занял другой исландский деликатес — торраматур (thorramatur), сезонный набор традиционных закусок, популярный с середины января до середины февраля. В него входят ферментированное мясо акулы, копчёная баранина, овечья голова и кровяные колбаски, которые подают с ржаным хлебом и маслом в виде тонких ломтиков или небольших кусочков.

Третье место досталось испанскому рыбному блюду тручас а ла Наварра (truchas a la Navarra): солёную форель обваливают в муке и обжаривают в оливковом масле до золотистой корочки, затем начиняют обжаренным хамоном серрано, а перед подачей сбрызгивают лимонным соком и посыпают рубленым хамоном с петрушкой. Четвёртую позицию заняли кровяные клецки (blodpalt) — традиционное кушанье северных регионов Швеции и финской Лапландии, представляющее собой тёмно‑коричневые клецки из ржаной или ячменной муки с добавлением животной крови, иногда с начинкой из бекона и жареного лука.

Замыкает пятёрку йерушалми кугель (yerushalmi kugel) — лапшевая запеканка из ашкеназских ультраортодоксальных общин Иерусалима, где сладость карамелизированного сахара сочетается с остротой чёрного перца; традиционно её подают после синагогальных служб в шаббат.

Рейтинг формируется на основе пользовательских оценок с сайта и регулярно обновляется по мере накопления новых отзывов, при этом платформа исключает оценки блюд национальной кухни самих пользователей, чтобы избежать предвзятости, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:РейтингПродуктыЕда

