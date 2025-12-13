В России экранизируют «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
Продюсерский центр «Яндекса» заключил сделку с издательством «Эксмо» — компания приобрела права на экранизацию серии книг Виктора Дашкевича «Колдун Российской империи», сообщили в пресс‑службе стриминговой платформы «Кинопоиск».
Литературный цикл переносит читателя в альтернативную версию Петербурга 1980‑х годов, где бок о бок с обычными людьми живут колдуны и таинственные дивы. В центре сюжета — сыщик Гермес Аверин и его необычный напарник: див Кузя, способный принимать облик подростка или кота.
Ранее в России экранизируют «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
