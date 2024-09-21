Варан сорвал тренировочные заезды пилотов «Формулы-1» на Гран-при Сингапура

Тренировочную сессию на «Формуле-1» в Сингапуре пришлось приостановить из-за варана, который выбежал на гоночную трассу.

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Маршалам пришлось бегать за крупной ящерицей по трассе. В итоге нарушитель был пойман.

В 2016 году в Сингапуре гигантский варан уже срывал тренировку Макса Ферстаппена из Нидерландов. Тогда пилоту пришлось объезжать ящерицу, пока тот не покинул трассу.

Ранее трехкратного чемпиона «Формулы 1» Макса Ферстаппена наказали за нарушение Международного спортивного кодекса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos.ru
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