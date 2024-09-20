Чемпиона «Формулы 1» Ферстаппена наказали за нецензурную брань
Трёхкратного чемпиона «Формулы 1» Макса Ферстаппена наказали за нарушение Международного спортивного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).
В сообщении говорится, что на Гран-при Сингапура пилот Red Bull Racing использовал ненормативную лексику во время официальной пресс-конференции, за что его приговорили к общественным работам.
Нидерландец Ферстаппен извинился за своё поведение и пояснил, что английский - не его родной язык, поэтому слово на букву «F», которое он произнёс, в процессе обучения стало для него привычным в разговорной речи.
Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева из-за нецензурных выражений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При израильском ударе по пригороду Бейрута погибли пять человек
- Чемпиона «Формулы 1» Ферстаппена наказали за нецензурную брань
- Чистякова-Ионова перестала быть Глюк’оZой
- НБКИ: Выдача кредитных карт в августе сократилась на 6,9%
- Светлана Захарова стала и.о. ректора Московской академии хореографии
- Остатки материнского капитала направили 60 тысячам семей
- Израиль ударил по Бейруту
- Спортсмена Чичаева арестовали по делу о стрельбе у офиса Wildberries
- Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ»
- «Автостат»: Средневзвешенная цена нового авто в России превысила 3 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru