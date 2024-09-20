Чемпиона «Формулы 1» Ферстаппена наказали за нецензурную брань

Трёхкратного чемпиона «Формулы 1» Макса Ферстаппена наказали за нарушение Международного спортивного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

«Без мата и алкоголя»: Шнуров согласился за 240 млн рублей «молчать» в Москве и Питере

В сообщении говорится, что на Гран-при Сингапура пилот Red Bull Racing использовал ненормативную лексику во время официальной пресс-конференции, за что его приговорили к общественным работам.

Нидерландец Ферстаппен извинился за своё поведение и пояснил, что английский - не его родной язык, поэтому слово на букву «F», которое он произнёс, в процессе обучения стало для него привычным в разговорной речи.

Ранее комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева из-за нецензурных выражений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:НаказаниеАвтогонкиФормула-1Мать

Горячие новости

Все новости

партнеры