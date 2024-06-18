Фильм о чемпионате «Формула 1» с Брэдом Питтом выйдет в июне 2025 года
Организаторы чемпионата «Формула 1» и компания Apple Original Fims объявили, что мировая премьера фильма о «Королевских гонках» состоится 25 июня 2025 года.
Речь идёт о картине, которую снимает режиссёр хита «Топ Ган: Маверик» Джозеф Косински. Продюсерами значатся Джерри Брукхаймер и семикратный чемпион мира британский гонщик Льюис Хэмилтон.
Одну из главных ролей в ленте с рабочим названием «Апекс» исполнил Брэд Питт. Он сыграет пилота Сонни Хэйза, который возвращается на трассу, чтобы участвовать в «Формуле 1» в составе вымышленного коллектива APX GP и помочь начинающему гонщику в исполнении Дэмсона Идриса.
Съёмки фильма стартовали в 2023 году в британском Сильверстоуне. Затем авторам пришлось приостановить процесс из-за забастовок в Голливуде. В этом году работа продолжится вплоть до финального Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее формульная команда Mercedes-AMG F1 объявила, что Льюис Хэмилтона после завершения сезона-2024 перейдёт в команду Scuderia Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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