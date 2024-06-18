Фильм о чемпионате «Формула 1» с Брэдом Питтом выйдет в июне 2025 года

Речь идёт о картине, которую снимает режиссёр хита «Топ Ган: Маверик» Джозеф Косински. Продюсерами значатся Джерри Брукхаймер и семикратный чемпион мира британский гонщик Льюис Хэмилтон.

Одну из главных ролей в ленте с рабочим названием «Апекс» исполнил Брэд Питт. Он сыграет пилота Сонни Хэйза, который возвращается на трассу, чтобы участвовать в «Формуле 1» в составе вымышленного коллектива APX GP и помочь начинающему гонщику в исполнении Дэмсона Идриса.

Съёмки фильма стартовали в 2023 году в британском Сильверстоуне. Затем авторам пришлось приостановить процесс из-за забастовок в Голливуде. В этом году работа продолжится вплоть до финального Гран-при в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее формульная команда Mercedes-AMG F1 объявила, что Льюис Хэмилтона после завершения сезона-2024 перейдёт в команду Scuderia Ferrari, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».