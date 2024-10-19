Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке
19 октября 202413:40
Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, вандалы испачкали монумент яркой краской.
Ранее злоумышленник осквернили монумент на братской могиле советских воинов в квартале Лозенец города Софии (Болгария), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru