Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке

Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ

По его словам, вандалы испачкали монумент яркой краской.

Ранее злоумышленник осквернили монумент на братской могиле советских воинов в квартале Лозенец города Софии (Болгария), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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