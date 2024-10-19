Вандалы осквернили памятник советским солдатам в украинской Карловке

Путин назначил Орешкина спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству с БРИКС Российские средства ПВО сбили над Санкт-Петербургом дрон ВСУ Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до трех человек Число жертв при крушении судна на Сахалине выросло до четырёх Виолончель XVII века работы ученика Амати возвратили в страну после похищения почти 30-летней давности