В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ
24 февраля 202409:59
Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Пострадали памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов, установленные в центре города.
«Следователи СК России дадут правовую оценку факту осквернения мемориала в Харькове», — указали в ведомстве.
Ранее вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru