В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ

Неизвестные облили красной краской аллею памяти погибших в Великой Отечественной войне в Харькове. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В Ереване неизвестные испачкали краской ворота российского посольства

Пострадали памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов, установленные в центре города.

«Следователи СК России дадут правовую оценку факту осквернения мемориала в Харькове», — указали в ведомстве.

Ранее вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПамятникиВандализмХарьковСледственный Комитет

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