«Вам всем придется извиниться!»: Кадырову понравилась пародия на него Галустяна

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил творческий коллектив USB за пародии на себя и других политиков.

«Касательно самого ролика всё отлично. Каждая пародия вышла на хорошо, а герой Галустяна всегда мне кого-то напоминает», - написал Кадыров в Telegram, опубликовав отрывок из шоу на телеканале «ТНТ».

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На видео представлены пародии на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу МИД РФ Сергея Лаврова, официального представителя МИД РФ Марию Захарову и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Кадырова изображает юморист Михаил Галустян, начинающий свой номер со слов: «Как много в мире болтунов, вам всем придется извиниться».

В группу USB («United Sexy Boуs») входят Гена, Стас, Никита, Turbo и Дюша Метелкин.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Шоу-бизнесюморРамзан Кадыров

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