«Юмор на крови!»: Россия негодует из-за шутки комиков-эмигрантов о военкоре Татарском
В Госдуме назвали кощунством шутку о смерти военкора, Собчак обратилась к «хорошим русским», СМИ припомнили комикам «небинарность» и Урганта, а Воля хвалит свое новое шоу.
Убийство военкора Владлена Татарского внезапно развеселило уехавших из России комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна.
В ходе выступление в Берлине они спародировали эпизод с «вручением статуэтки» военкору, возмутив депутатов Госдумы и Тину Канделаки.
Юмористы умудрились переплюнуть тиктокера Некоглая, депортированного из РФ за пародию на российского солдата, и комика Хованского, отсидевшего за песню про теракт на Дубровке. Тем временем Ксения Собчак негодует из-за реакции оппозиции на теракт в Петербурге.
ДЕШЕВАЯ СЛАВА И «НЕЙРОСЕТЬ»
Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z».
По данным СМИ, подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова сказала Татарскому, что статуэтку не пропустили охранники, спросив «не бомба ли это». Все посмеялись, сочтя это шуткой, Татарский разрешил Треповой принести подарок, а уже через несколько минут «адская машина» взорвалась, убив военкора.
Именно этот эпизод решили обыграть покинувшие Россию комики. На видеозаписи их выступления в Берлине видно, как Долгополов дарит Оганисяну статуэтку, тот отвечает: «Огромное спасибо», а зрители заливаются смехом и хлопают в ладоши.
Депутат Госдумы Яна Лантратова сказала НСН, что попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям комиков.
«Юмор на человеческой трагедии – это преступление. Люди хотят дешевой славы на крови, и общество, считаю, должно реагировать. В наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. (…) Он – герой. И так насмехаться, кощунственно шутить над человеком... Как можно смеяться над смертью?» - возмутилась Лантратова.
Бастрыкин уже отреагировал на обращение Лантратовой и поручил провести проверку действий Долгополова и Оганисяна.
Со своей стороны, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась с аналогичным запросом в Генпрокуратуру, назвав «отвратительной» выходку юмористов
«Считаю, что отвратительная "шутка". Даже с общечеловеческой точки зрения такие вещи недопустимы. В теракте пострадало 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии. Они вообще об их семьях подумали? (…) Я бы посмотрела, что бы с ними стало, если бы они в США такой стендап сняли про 9/11», - написала Мизулина в Telegram.
Тем временем Тина Канделаки процитировала у себя в Telegram пост канала «Небожена», в котором говорится о шутке Долгополова и Оганисяна и людях, «утративших человеческий облик».
«Стоит напомнить, что помимо погибшего, там было ещё и 32 невинно пострадавших. "Отличный" повод для шуток, когда 10 из них к тому же находятся в тяжелом состоянии», - написала Тина Гивиевна.
Ну а Ксения Собчак пока ничего не написала про комиков, но возмутилась реакцией на убийство Татарского со стороны оппозиционера Волкова, призванного в РФ иноагентом.
«Это реально нейросеть, я отказываюсь считать иначе», - написала Ксения Анатольевна в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Она опубликовав видео с раненными у кафе и задала вопрос «хорошим русским» и уехавшим оппозиционерам: «Вы вот это оправдываете высшей целью? Это их вот вам не жалко, пусть умирают?»
НЕБИНАРНАЯ ПЕРСОНА И СЦЕНАРИСТ УРГАНТА
Стендап-комик Александр Долгополов, уехавший из России после начала спецоперации, попал в поле зрения полиции после шуток о Путине и религии. В сентябре прошлого года он прославился тем, что объявил себя «небинарной персоной».
Он тогда написал в соцсетях, что «устал быть мужиком» и теперь «совершил побег из гендерной тюрьмы».
Оганисяна СМИ называют сценаристом шоу «Вечерний Ургант», которое выходило на Первом канале. Сам Иван Ургант пока не комментировал скандальную шутку своего бывшего коллеги
А вот оставшийся в России стендапер Павел Воля пока озабочен своим новым шоу и ситуацией с «Comedy Club».
«С 16 апреля смотрите «Шоу Воли» на ТНТ. Будет мощь! P.S. С Comedy всё в порядке. Никаких замен. И я со своими монологами и комментариями гостей на месте, и Харламов тоже там рядом. Всё продолжается», - написал он на днях в соцсетях.
В ноябре прошлого года блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), у которого более 9 млн подписчиков в TikTok, обнародовал пародию на видео с российским солдатом, на которого сбрасывали гранаты с дрона. Вскоре Лебедева задержали и депортировали в Молдавию.
На суде тиктокер расплакался, извинился и признался, что, «чувствует себя как животное».
Блогер Юрий Хованский, исполнивший в свое время циничную песню о жертвах теракта на Дубровке, был задержан, а затем арестован, летом 2021 года. Он обвинялся в оправдании терроризма, провел в СИЗО шесть месяцев и извинился, а в итоге его дело закрыли.
Другой скандальный юморист Идрак Мирзализаде летом 2021 года попал в поле зрения правоохранительных органов из-за оскорбительной шутки про фекалии и русских. Его выдворили из России и запретили въезд в страну до 2035 года.
В августе 2021 года, за полгода до начала спецоперации на Украине резидент Comedy Club Илья Соболев говорил НСН, что стал часто заниматься самоцензурой, объяснив, про что можно шутить, а про что нельзя.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Путин: западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России
- В Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от удовлетворения ожиданий Москвы
- Литва потребовала от Белоруссии 120 млн евро из-за ситуации с мигрантами
- Чеферин раскритиковал проект создания футбольной Суперлиги
- СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
- Блондинка с мачете напала на машину во Владивостоке. Видео
- Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском
- В Турции предупредили Россию и Запад о рисках ядерного столкновения
- Россия намерена обсудить убийство Татарского в Совбезе ООН
- Лукашенко прилетел в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru