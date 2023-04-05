«Юмор на крови!»: Россия негодует из-за шутки комиков-эмигрантов о военкоре Татарском

ДЕШЕВАЯ СЛАВА И «НЕЙРОСЕТЬ»

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z».

По данным СМИ, подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова сказала Татарскому, что статуэтку не пропустили охранники, спросив «не бомба ли это». Все посмеялись, сочтя это шуткой, Татарский разрешил Треповой принести подарок, а уже через несколько минут «адская машина» взорвалась, убив военкора.

Именно этот эпизод решили обыграть покинувшие Россию комики. На видеозаписи их выступления в Берлине видно, как Долгополов дарит Оганисяну статуэтку, тот отвечает: «Огромное спасибо», а зрители заливаются смехом и хлопают в ладоши.

Депутат Госдумы Яна Лантратова сказала НСН, что попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям комиков.

«Юмор на человеческой трагедии – это преступление. Люди хотят дешевой славы на крови, и общество, считаю, должно реагировать. В наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. (…) Он – герой. И так насмехаться, кощунственно шутить над человеком... Как можно смеяться над смертью?» - возмутилась Лантратова.

Бастрыкин уже отреагировал на обращение Лантратовой и поручил провести проверку действий Долгополова и Оганисяна.

Со своей стороны, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась с аналогичным запросом в Генпрокуратуру, назвав «отвратительной» выходку юмористов

«Считаю, что отвратительная "шутка". Даже с общечеловеческой точки зрения такие вещи недопустимы. В теракте пострадало 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии. Они вообще об их семьях подумали? (…) Я бы посмотрела, что бы с ними стало, если бы они в США такой стендап сняли про 9/11», - написала Мизулина в Telegram.

Тем временем Тина Канделаки процитировала у себя в Telegram пост канала «Небожена», в котором говорится о шутке Долгополова и Оганисяна и людях, «утративших человеческий облик».

«Стоит напомнить, что помимо погибшего, там было ещё и 32 невинно пострадавших. "Отличный" повод для шуток, когда 10 из них к тому же находятся в тяжелом состоянии», - написала Тина Гивиевна.

Ну а Ксения Собчак пока ничего не написала про комиков, но возмутилась реакцией на убийство Татарского со стороны оппозиционера Волкова, призванного в РФ иноагентом.

«Это реально нейросеть, я отказываюсь считать иначе», - написала Ксения Анатольевна в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она опубликовав видео с раненными у кафе и задала вопрос «хорошим русским» и уехавшим оппозиционерам: «Вы вот это оправдываете высшей целью? Это их вот вам не жалко, пусть умирают?»