«Юмор на крови!»: Россия негодует из-за шутки комиков-эмигрантов о военкоре Татарском

В Госдуме назвали кощунством шутку о смерти военкора, Собчак обратилась к «хорошим русским», СМИ припомнили комикам «небинарность» и Урганта, а Воля хвалит свое новое шоу.

Убийство военкора Владлена Татарского внезапно развеселило уехавших из России комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна.

В ходе выступление в Берлине они спародировали эпизод с «вручением статуэтки» военкору, возмутив депутатов Госдумы и Тину Канделаки.

Юмористы умудрились переплюнуть тиктокера Некоглая, депортированного из РФ за пародию на российского солдата, и комика Хованского, отсидевшего за песню про теракт на Дубровке. Тем временем Ксения Собчак негодует из-за реакции оппозиции на теракт в Петербурге.

Мизулина возмутилась пародией стендап комиков на смерть военкора Татарского

ДЕШЕВАЯ СЛАВА И «НЕЙРОСЕТЬ»

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва подарочной статуэтки в кафе Петербурга 2 апреля. При этом пострадали более 30 посетителей дискуссионного клуба «Кибер Фронт Z».

По данным СМИ, подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова сказала Татарскому, что статуэтку не пропустили охранники, спросив «не бомба ли это». Все посмеялись, сочтя это шуткой, Татарский разрешил Треповой принести подарок, а уже через несколько минут «адская машина» взорвалась, убив военкора.

Именно этот эпизод решили обыграть покинувшие Россию комики. На видеозаписи их выступления в Берлине видно, как Долгополов дарит Оганисяну статуэтку, тот отвечает: «Огромное спасибо», а зрители заливаются смехом и хлопают в ладоши.

Депутат Госдумы Яна Лантратова сказала НСН, что попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям комиков.

«Юмор на человеческой трагедии – это преступление. Люди хотят дешевой славы на крови, и общество, считаю, должно реагировать. В наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен. (…) Он – герой. И так насмехаться, кощунственно шутить над человеком... Как можно смеяться над смертью?» - возмутилась Лантратова.

Бастрыкин уже отреагировал на обращение Лантратовой и поручил провести проверку действий Долгополова и Оганисяна.

Со своей стороны, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась с аналогичным запросом в Генпрокуратуру, назвав «отвратительной» выходку юмористов

«Считаю, что отвратительная "шутка". Даже с общечеловеческой точки зрения такие вещи недопустимы. В теракте пострадало 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии. Они вообще об их семьях подумали? (…) Я бы посмотрела, что бы с ними стало, если бы они в США такой стендап сняли про 9/11», - написала Мизулина в Telegram.

Тем временем Тина Канделаки процитировала у себя в Telegram пост канала «Небожена», в котором говорится о шутке Долгополова и Оганисяна и людях, «утративших человеческий облик».

«Стоит напомнить, что помимо погибшего, там было ещё и 32 невинно пострадавших. "Отличный" повод для шуток, когда 10 из них к тому же находятся в тяжелом состоянии», - написала Тина Гивиевна.

Ну а Ксения Собчак пока ничего не написала про комиков, но возмутилась реакцией на убийство Татарского со стороны оппозиционера Волкова, призванного в РФ иноагентом.

«Это реально нейросеть, я отказываюсь считать иначе», - написала Ксения Анатольевна в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она опубликовав видео с раненными у кафе и задала вопрос «хорошим русским» и уехавшим оппозиционерам: «Вы вот это оправдываете высшей целью? Это их вот вам не жалко, пусть умирают?»

«Чувствую себя как животное!»: Тиктокер Некоглай расплакался и побрился перед депортацией

НЕБИНАРНАЯ ПЕРСОНА И СЦЕНАРИСТ УРГАНТА

Стендап-комик Александр Долгополов, уехавший из России после начала спецоперации, попал в поле зрения полиции после шуток о Путине и религии. В сентябре прошлого года он прославился тем, что объявил себя «небинарной персоной».

Он тогда написал в соцсетях, что «устал быть мужиком» и теперь «совершил побег из гендерной тюрьмы».

Оганисяна СМИ называют сценаристом шоу «Вечерний Ургант», которое выходило на Первом канале. Сам Иван Ургант пока не комментировал скандальную шутку своего бывшего коллеги

А вот оставшийся в России стендапер Павел Воля пока озабочен своим новым шоу и ситуацией с «Comedy Club».

«С 16 апреля смотрите «Шоу Воли» на ТНТ. Будет мощь! P.S. С Comedy всё в порядке. Никаких замен. И я со своими монологами и комментариями гостей на месте, и Харламов тоже там рядом. Всё продолжается», - написал он на днях в соцсетях.

В ноябре прошлого года блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев), у которого более 9 млн подписчиков в TikTok, обнародовал пародию на видео с российским солдатом, на которого сбрасывали гранаты с дрона. Вскоре Лебедева задержали и депортировали в Молдавию.

На суде тиктокер расплакался, извинился и признался, что, «чувствует себя как животное».

Блогер Юрий Хованский, исполнивший в свое время циничную песню о жертвах теракта на Дубровке, был задержан, а затем арестован, летом 2021 года. Он обвинялся в оправдании терроризма, провел в СИЗО шесть месяцев и извинился, а в итоге его дело закрыли.

«Ковровые бомбардировки!»: В России взялись за инфоцыган и блогеров

Другой скандальный юморист Идрак Мирзализаде летом 2021 года попал в поле зрения правоохранительных органов из-за оскорбительной шутки про фекалии и русских. Его выдворили из России и запретили въезд в страну до 2035 года.

В августе 2021 года, за полгода до начала спецоперации на Украине резидент Comedy Club Илья Соболев говорил НСН, что стал часто заниматься самоцензурой, объяснив, про что можно шутить, а про что нельзя.

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Ксения СобчакюморВладлен Татарский

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