Сетевые магазины забирают на себя все внимание потребителей, так как дают больше скидок и других интересных предложений. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Количество чеков в продуктовых магазинах «у дома» в январе-июне 2026 года сократилось на 10% год к году, пишет «Коммерсант». Падение трафика показали и другие форматы торговли. Например, количество чеков в алкомаркетах и табачных магазинах сократилось на 14% год к году, а специализированные продуктовые лавки потеряли 5%. Карпов раскрыл, что происходит с этими маленькими форматами.

«Потребитель в последние годы все больше ориентируется на цену. Соответственно, он совершает покупки там, где они более доступные. Это, как правило, сетевые магазины. Основная конкуренция идет именно по базовому набору продуктов. Самая доступная цена складывается у сетевых форматов, так что у них в целом сохраняется количество покупателей и средний чек. Поэтому люди просто переходят в эти форматы, нежели чем в ноунейм-магазины», — рассказал он.

Несмотря на то, что россияне стали больше заказывать готовую еду, прибыль от этого идет тем же «сетевикам».

«Потребитель действительно больше заказывает готовой еды, и этот сегмент активно растет, но опять же, это готовая еда из тех же сетевых магазинов. У нас основные лидеры в онлайн-продаже продуктов питания – это крупные торговые сети», — уточнил он.