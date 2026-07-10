Никаких ноунеймов: Почему россияне отвернулись от магазинов «у дома»
Андрей Карпов заявил НСН, что маленькие продуктовые магазинчики не располагают таким ассортиментом, как сетевые, поэтому сильно проигрывают.
Сетевые магазины забирают на себя все внимание потребителей, так как дают больше скидок и других интересных предложений. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Количество чеков в продуктовых магазинах «у дома» в январе-июне 2026 года сократилось на 10% год к году, пишет «Коммерсант». Падение трафика показали и другие форматы торговли. Например, количество чеков в алкомаркетах и табачных магазинах сократилось на 14% год к году, а специализированные продуктовые лавки потеряли 5%. Карпов раскрыл, что происходит с этими маленькими форматами.
«Потребитель в последние годы все больше ориентируется на цену. Соответственно, он совершает покупки там, где они более доступные. Это, как правило, сетевые магазины. Основная конкуренция идет именно по базовому набору продуктов. Самая доступная цена складывается у сетевых форматов, так что у них в целом сохраняется количество покупателей и средний чек. Поэтому люди просто переходят в эти форматы, нежели чем в ноунейм-магазины», — рассказал он.
Несмотря на то, что россияне стали больше заказывать готовую еду, прибыль от этого идет тем же «сетевикам».
«Потребитель действительно больше заказывает готовой еды, и этот сегмент активно растет, но опять же, это готовая еда из тех же сетевых магазинов. У нас основные лидеры в онлайн-продаже продуктов питания – это крупные торговые сети», — уточнил он.
При этом Карпов заверил, что формат маленьких магазинчиков не исчезнет совсем.
«Люди меньше ходят в магазины у дома, потому что там не настолько выгодные предложения по цене. Я не думаю, что маленькие магазины совсем закроются. Но когда идет конкуренция за базовый набор продуктов, то основное преимущество имеют магазины, которые закупают их в большом объеме и дают более низкую цену», — подытожил он.
Ранее Карпов заявил НСН, что более широкая линейка товаров и демпинг со стороны маркетплейсов являются основными причинами, не дающими выживать российским фэшн-ретейлерам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никаких ноунеймов: Почему россияне отвернулись от магазинов «у дома»
- Новак: ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо
- В Германии рабочие Volkswagen устроили протесты из-за планов массовых сокращений
- Шептуны и деревяшечки: Юрий Стоянов раскрыл необычные стороны 69-летия
- Востоковед заявил, что Китай продлит аренду панды Катюши в России
- Число пострадавших после ДТП с автобусом в Москве выросло до 31 человека
- Песков: Разговор Путина и Трампа может состояться и без подготовки
- «Не передавить»: Как родителям контролировать время ребенка с гаджетами
- Песков: СВО продолжается, так как Украина не склонна к мирному урегулированию
- Актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры