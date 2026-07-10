Деньги на одну ночь: Зачем банки склоняют к реструктуризации кредитов

Массовые банкротства негативно влияют на экономику, при этом банки стараются максимально быстро получить с должников хоть какие-то деньги, сказал в эфире НСН Сергей Крылов.

Реструктуризация кредитов помогает сегодня избежать волны банкротств, объяснил в интервью НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

Банк России ранее продлил на третий квартал рекомендации банкам по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых появились финансовые трудности. Крылов отметил, что такие рекомендации появились из-за того, что кредиторы начали банкротить заемщиков.

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«Реструктуризация – это альтернатива банкротству компании. Поскольку сейчас сложная экономическая ситуация, и налоговая, и многие кредиторы начинают всех банкротить, что очень плохо сказывается на секторе экономики. Банкротство компании - это люди, у которых нет дохода, снижение покупательской способности, недостаток налогов в бюджете - целая гирлянда негативных событий. Поэтому регулятор заставляет сначала исчерпать все возможные способы урегулирования, прежде чем переходить к банкротству. Это абсолютно грамотно и поддерживает экономику», - подчеркнул эксперт.

По его словам, банки идут на реструктуризацию кредитов, но на не самых выгодных для должников условиях.

«Практика показывает, что банки предпочитают идти на это, но другой вопрос – на каких условиях? Зачастую это ни разу не выгодно организации или должнику. Для банка деньги, которые лежат даже одну ночь, приносят денежные средства, поэтому они стараются договориться и найти способ получить хоть что-то с должника. В случае обращений юридических лиц та же самая история. Например, я прямо сейчас занимаюсь крупным строительным холдингом. Там миллиардные проблемы и практически все банки идут на помощь, предлагая реструктуризацию, рефинансирование и даже участие в судебных тяжбах, чтобы постараться максимально быстро получить деньги», - заключил собеседник НСН.
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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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