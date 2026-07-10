Востоковед заявил, что Китай продлит аренду панды Катюши в России
Стоимость аренды панды может достигать $1 млн, однако прибыль зоопарков с лихвой ее покрывает, сказал НСН Кирилл Котков.
Китай вполне может продлить аренду в России рожденной в Москве панды Катюши благодаря добрососедским отношениям между Москвой и Пекином. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Московский зоопарк ведет постоянные переговоры с Китаем в надежде оставить у себя панду Катюшу, сообщила журналистам гендиректор учреждения Светлана Акулова. Об этом в беседе с журналистами заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Сейчас в России живут три панды: Жуи, Диндин и Катюша. Жуи и Диндин должны вернуться в Китай в 2034 году, а родившуюся в Москве Катюшу планируют передать в 2027 году, когда ей исполнится четыре года. По мнению Коткова, добрососедские отношения между Китаем и Россией позволят Катюше задержаться в России.
«Панды — это индикатор отношений между двумя странами, Китаем и той страной, куда поставляются панды в аренду. Стоимость аренды может показаться довольно дорогой — от $500 тысяч до $1 млн плюс закупки бамбука, но важно то, что прибыль зоопарков покрывает эту аренду, панда — раскрученное животное. У нас сейчас хорошие отношения с Китаем, поэтому, думаю, аренду продлят. Если отношения ухудшаются (яркий пример — Япония), Китай панд отзывает. Я не вижу мотивов, чтобы Китай отзывал панд из России, если они у нас задержатся, я этому не удивлюсь», — сказал Котков.
Ранее Акулова заявила, что Московский зоопарк ведет переговоры, чтобы оставить у себя панду Катюшу. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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