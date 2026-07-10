Китай вполне может продлить аренду в России рожденной в Москве панды Катюши благодаря добрососедским отношениям между Москвой и Пекином. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Московский зоопарк ведет постоянные переговоры с Китаем в надежде оставить у себя панду Катюшу, сообщила журналистам гендиректор учреждения Светлана Акулова. Об этом в беседе с журналистами заявила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Сейчас в России живут три панды: Жуи, Диндин и Катюша. Жуи и Диндин должны вернуться в Китай в 2034 году, а родившуюся в Москве Катюшу планируют передать в 2027 году, когда ей исполнится четыре года. По мнению Коткова, добрососедские отношения между Китаем и Россией позволят Катюше задержаться в России.