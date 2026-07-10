В Германии рабочие Volkswagen устроили протесты из-за планов массовых сокращений
Рабочие Volkswagen устроили митинг у штаб-квартиры автопроизводителя, который планирует сократить до 100 тысяч человек по всему миру. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что также в планах концерна закрытие четырёх производственных площадок - в зоне риска Эмден, Ганновер, Цвиккау и Неккарзульм. При этом в руководстве Volkswagen называют свои намерения трансформацией и уходом от избыточной мощности.
Отмечается, что в 2025 году операционная прибыль Volkswagen упала на 53%, а в январе-июне текущего года снизилась ещё на 14,3%. Сотрудники концерна, которые не желают спасать экономику за свой счёт, бастуют по всей стране.
«Германия переживает процесс деиндустриализации. Это не могло обойти стороной и концерн. Мы, как представители работников, не желаем закрывать на это глаза», – заявила глава производственного совета автопроизводителя Даниэла Кавалло.
Глава партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в обращении к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу назвала ситуацию катастрофической. Она подчеркнула, что немецкий автопром находится в упадке, а «деиндустриализация превращается в массовый исход».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидерами на российском авторынке стали автомобильные бренды из Китая, а немецкая автопромышленность переживает кризис, сообщает Ura.ru.
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