Новак: ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо

По его словам, в условиях дефицита топлива некоторые перекупщики стали использовать сложившуюся ситуацию, чтобы повысить цены и дополнительно заработать.

«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», - добавил он.

Ранее Новак заявил, что одной из причин дефицита топлива в России являются «прилёты» по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».