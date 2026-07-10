Новак: ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо

Федеральной антимонопольной службе следует внимательно следить за ценами на топливо. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, в условиях дефицита топлива некоторые перекупщики стали использовать сложившуюся ситуацию, чтобы повысить цены и дополнительно заработать.

«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», - добавил он.

Ранее Новак заявил, что одной из причин дефицита топлива в России являются «прилёты» по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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