Новак: ФАС нужно внимательно следить за ценами на топливо
Федеральной антимонопольной службе следует внимательно следить за ценами на топливо. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, в условиях дефицита топлива некоторые перекупщики стали использовать сложившуюся ситуацию, чтобы повысить цены и дополнительно заработать.
«Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции», - добавил он.
Ранее Новак заявил, что одной из причин дефицита топлива в России являются «прилёты» по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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