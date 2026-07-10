СМИ: ЕС отказался от полного запрета на въезд российским военнослужащим
Евросоюз значительно смягчил 21-й пакет санкций против России. Как пишет издание Euractiv, из него убрали полный запрет на въезд на территорию объединения российским военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на Украине.
Уточняется, что на смягчении настаивали Франция, Италия и Греция. Кроме того, некоторые из стран выразили сомнение технической осуществимости такого запрета.
Источник издания утверждает, что в новый пакет санкций войдет запрет выдачи краткосрочных виз только тем военнослужащим, которые участвовали в активных боевых действиях или внесли вклад в военные операции.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз планирует 13 июля принять 21-й пакет антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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