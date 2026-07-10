Шептуны и деревяшечки: Юрий Стоянов раскрыл необычные стороны 69-летия

Юрий Стоянов объяснил в эфире НСН, чем его радуют и раздражают молодые актеры, а также рассказал об увлечении книгами, гитарой и столярной мастерской.

Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН заявил, что в день рождения мечтает не о конкретных ролях, а о хорошем режиссере.

Стоянов, прославившийся на всю страну участием в юмористической передаче «Городок», 10 июля отмечает 69-летие. Актер рассказал о своих ожиданиях от режиссеров и молодых актеров.

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«И в театре, и в кино сейчас думаешь уже не о ролях, а о режиссерах. Хочется, чтобы именно на них везло. Все молодые актеры меня удивляют только по-хорошему, не считая одного качества - вечного нашептывания в маленький микрофончик, спрятанный под майкой. Это меня раздражает, я их называю шептунами. После общения с некоторыми из них я пошел слух проверил, сказали: "Все отлично с вами, Юрий Николаевич!" Значит, что-то не так с ними. Но в большинстве случаев это очень талантливые люди, очень рано состоявшиеся, со взрослым, профессиональным мышлением. Очень много таких артистов. Например, Ваня Янковский - фантастический артист», - отметил Стоянов.

При этом актер назвал своим главным хобби увлечение музыкой, признавшись, что еще и «строгает деревяшечки».

«Без книг просто нельзя жить, но это не хобби. Тупеешь без них, как и умные люди вокруг, к которым хочется тянуться. Я бы даже не назвал хобби увлечение гитарой, которому уже 55 лет. Хобби – это вот я деревяшечки строгаю, всякие ручки для ножей делаю, столики, тумбочки, когда есть время. В этом году я редко заходил в мастерскую, потому что было очень много съемок», - заключил собеседник НСН.

Юрий Стоянов ранее рассказал «Радиоточке НСН» о своем новом музыкальном альбоме «Селфи», сравнив его с короткометражками.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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