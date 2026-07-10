Народный артист России Юрий Стоянов в интервью НСН заявил, что в день рождения мечтает не о конкретных ролях, а о хорошем режиссере.

Стоянов, прославившийся на всю страну участием в юмористической передаче «Городок», 10 июля отмечает 69-летие. Актер рассказал о своих ожиданиях от режиссеров и молодых актеров.