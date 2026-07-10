Россиян предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества

В частности, злоумышленники через мессенджеры и соцсети знакомятся с потенциальными жертвами, после чего предлагают им вложить деньги через «проверенные» платформы. Затем аферисты требуют оплатить налоги, комиссии или страховку, и в итоге просто исчезают.

Также мошенники убеждают граждан перевести деньги в зарубежные электронные кошельки якобы для инвестиций и приобретения криптовалюты.

В банке подчеркнули, обещания гарантированной высокой доходности, а также требования перевести деньги и передать персональные данные - это признаки мошенничества.

Ранее злоумышленники стали обманывать геймеров, пользуясь ажиотажем вокруг выхода игры Grand Theft Auto VI, сообщает Ura.ru.



