Россиян предупредили о новых схемах инвестиционного мошенничества
Мошенники стали чаще использовать схемы обмана, связанные с инвестициями, криптовалютой и зарубежными финансовыми сервисами. Как пишет RT, об этом предупредили в ВТБ.
В частности, злоумышленники через мессенджеры и соцсети знакомятся с потенциальными жертвами, после чего предлагают им вложить деньги через «проверенные» платформы. Затем аферисты требуют оплатить налоги, комиссии или страховку, и в итоге просто исчезают.
Также мошенники убеждают граждан перевести деньги в зарубежные электронные кошельки якобы для инвестиций и приобретения криптовалюты.
В банке подчеркнули, обещания гарантированной высокой доходности, а также требования перевести деньги и передать персональные данные - это признаки мошенничества.
Ранее злоумышленники стали обманывать геймеров, пользуясь ажиотажем вокруг выхода игры Grand Theft Auto VI, сообщает Ura.ru.
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