Валуев предложил «перевернуть страницу» с Исинбаевой
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал ситуацию с олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, которая проживает в Испании. В беседе с «Газетой.Ru» Валуев заявил, что она всегда хотела жить за пределами России.
Он также призвал не питать иллюзий по поводу того, что Исинбаева окажет влияние на Международный Олимпийский комитет, в котором она работает.
«Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала», - сказал Валуев.
Депутат отметил, что бывшая спортсменка провела в разъездах большую часть своей жизни, и она привыкла жить за пределами России. Он напомнил, что Исинбаева - не первая среди спортсменов, кто покинул Россию.
«Ну что? Живем с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом. Если мы хотим обсудить моральную сторону дела - это одно», - добавил Валуев.
В феврале Исинбаева, будучи майором российской армии, была добавлена на полвека в санкционный список Украины.
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