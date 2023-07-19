Валуев предложил «перевернуть страницу» с Исинбаевой

Он также призвал не питать иллюзий по поводу того, что Исинбаева окажет влияние на Международный Олимпийский комитет, в котором она работает.

«Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала», - сказал Валуев.

Депутат отметил, что бывшая спортсменка провела в разъездах большую часть своей жизни, и она привыкла жить за пределами России. Он напомнил, что Исинбаева - не первая среди спортсменов, кто покинул Россию.

«Ну что? Живем с тем, что имеем. У нас есть, была великая спортсменка с кучей олимпийских рекордов по прыжкам с шестом. Если мы хотим обсудить моральную сторону дела - это одно», - добавил Валуев.

В феврале Исинбаева, будучи майором российской армии, была добавлена на полвека в санкционный список Украины.

