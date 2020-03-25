Валентину Матвиенко проверили на коронавирус

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тест на наличие коронавируса, сама она уже это сделала - инфекции нет.

«Главное, чтобы вы понимали свою ответственность и обязательно это тестирование прошли. Я прошла - у меня коронавируса нет. Я вам докладываю, того же и вам желаю», - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.