Принц Чарльз заболел коронавирусом

Отметим, что в силу возрасту принц Уэльский входит в группу риска — на сегодняшний день ему 71 год. О состоянии королевы Елизаветы II информации пока нет.



Накануне в Великобритании ввели строгий карантин из-за распространения COVID-19. На территории страны диагностировали более 5,5 тыс. случаев заболевания, около 300 человек скончались.



Принц Чарльз не единственный европейский монарх, подхвативший коронавирус. Ранее этот же диагноз поставили князю Монако Альберу II,сообщает RT.

