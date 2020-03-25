Принц Чарльз заболел коронавирусом
Наследник британской короны принц Чарльз сдал положительный анализ на коронавирус COVID-19, сообщают СМИ.
Отметим, что в силу возрасту принц Уэльский входит в группу риска — на сегодняшний день ему 71 год. О состоянии королевы Елизаветы II информации пока нет.
Накануне в Великобритании ввели строгий карантин из-за распространения COVID-19. На территории страны диагностировали более 5,5 тыс. случаев заболевания, около 300 человек скончались.
Принц Чарльз не единственный европейский монарх, подхвативший коронавирус. Ранее этот же диагноз поставили князю Монако Альберу II,сообщает RT.
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