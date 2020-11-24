Власти РФ включили вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, передает РИА Новости.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса», - сообщает агентство.

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Вакцины пополнят этот список в начале декабря.

Российский препарат «Спутник V» стал первой зарегистрированной в стране и мире вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что препарат от коронавируса «Эпиваккорона», который разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В ведомстве уточнили, что до конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПравительство РоссииВакцина
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