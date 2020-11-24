Власти РФ включили вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов, передает РИА Новости.
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса», - сообщает агентство.
Вакцины пополнят этот список в начале декабря.
Российский препарат «Спутник V» стал первой зарегистрированной в стране и мире вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что препарат от коронавируса «Эпиваккорона», который разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В ведомстве уточнили, что до конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз.
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