Власти РФ включили вакцины от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины пополнят этот список в начале декабря.

Российский препарат «Спутник V» стал первой зарегистрированной в стране и мире вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработали специалисты российского НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что препарат от коронавируса «Эпиваккорона», который разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В ведомстве уточнили, что до конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз.

