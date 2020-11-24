«Политический мотив». Киселев рассказал, почему Путин не привился

«Путин - политик, и у него мотив политический. Он должен быть вместе с народом, поэтому не хочет прививаться эксклюзивно, пока это не будет доступно массово. Он показывает пример дистанционной работы и соблюдения мер предосторожности. Президент ответственно относится к обществу, ведь у него отдельная специальная роль и специальная ответственность», - отметил медиаменеджер.



Вместе с тем, Киселев сообщил, что уже испытал вакцину на себе.



«Я принял участие в добровольческой программе. У меня еще не прошло трех недель со второй вакцинации, так что я не измерял температуру. Это был российский препарат «Спутник V». Мне представляется, что российская вакцина более надежна. Кроме того, глава института Гамалеи Александр Гинцбург сделал прививку своей внучке. Он же понимает, что делает. А сомневающиеся люди просто не разбираются», - объяснил он.



Гендиректор МИА «Россия сегодня» рассказал, что не доверяет западным вакцинам, так как их производство и эффективность вызывают множество вопросов.



«Одна из них AstraZeneca, так называемая "оксфордская". Вчера от Bloomberg пришло сообщение, что они измеряют эффективность препарата в 70%, что значительно ниже, чем у российского препарата. Кроме того, "оксфордская вакцина" постоянно попадает в скандалы: то у добровольцев воспаление спинного мозга, то смерти, то срыв сроков поставок. Например, обещали 30 миллионов доз Великобритании в сентябре, а не поставили ни одной. Они пошли неизведанным путем, создав препарат на основе аденовируса обезьяны, и теперь их постоянно преследуют неудачи», - отметил Киселев.



Вместе с тем журналист посоветовал узнать историю компании Pfizer, которая создала американскую вакцину.



«В Википедии в статье про эту компанию есть большой раздел «Скандалы». История этих скандалов огромная, Pfizer заплатила уже миллиарды штрафов. И у меня нет оснований считать, что они встали на путь исправления. Так как речь идет о многомиллиардных прибылях, здесь можно врать сколько угодно», - сказал он.



Киселев признался, что также с сомнением относится к французской вакцине Gilead.



«Междусобойчик устроили друзья президента Франции Эммануэля Макрона, и он их продвигает. У нас, слава богу, нет еще такой коммерции при производстве вакцин. У нас сохранилась мощная научная традиция, и мы сделали «Спутник V» на испытанной платформе еще во времена эпидемии Эбола», - напомнил он.



Ранее разработчики вакцины «Спутник V« заявили, что эффективность препарата, согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95%. В третьей фазе испытаний участвуют 40 тысяч россиян, из которых более 19 тысяч получили уже и первую, и вторую инъекции.



Вакцина «Спутник V» стала первым в России и мире зарегистрированным препаратом от COVID-19. Её разработали специалисты Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В настоящее время третья фаза клинических испытаний вакцины идёт также в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.

