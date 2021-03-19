Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах

Республика Сейшельские острова зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Камерун одобрил применение вакцины «Спутник V»

Применение препарата было одобрено в рамках ускоренной процедуры, отмечает РИА ФАН.

По данным РФПИ, «Спутник V» разрешен к использованию в 54 государствах и занимает второе место по количеству одобрений от регуляторов, отмечают Известия.

Ранее в пятницу применение российской вакцины было разрешено в Камеруне, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры