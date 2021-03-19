Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах
19 марта 202117:55
Республика Сейшельские острова зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Применение препарата было одобрено в рамках ускоренной процедуры, отмечает РИА ФАН.
По данным РФПИ, «Спутник V» разрешен к использованию в 54 государствах и занимает второе место по количеству одобрений от регуляторов, отмечают Известия.
Ранее в пятницу применение российской вакцины было разрешено в Камеруне, напоминает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- «Монако» не отпустил Головина на матч сборной России против Словении
- Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
- В Швеции 60-летний мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах
- Лукашенко назвал имена возможных кандидатов в президенты Белоруссии
19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru