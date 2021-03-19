Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах

Применение препарата было одобрено в рамках ускоренной процедуры, отмечает РИА ФАН.

По данным РФПИ, «Спутник V» разрешен к использованию в 54 государствах и занимает второе место по количеству одобрений от регуляторов, отмечают Известия.

Ранее в пятницу применение российской вакцины было разрешено в Камеруне, напоминает РЕН ТВ.

