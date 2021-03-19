Камерун одобрил применение вакцины «Спутник V»

Камерун стал 53-м государством, выдавшим разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Министерство здравоохранения республики одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation).

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что «Африка входит в число лидеров по количеству одобрений «Спутник V».

Ранее вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения одобрили Филиппины, сообщает RT. Общее количество населения в странах, выдавших разрешение российскому препарату, превышает свыше 1,4 млрд человек.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаАфрика
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