Камерун одобрил применение вакцины «Спутник V»
Камерун стал 53-м государством, выдавшим разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Министерство здравоохранения республики одобрило препарат в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation).
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что «Африка входит в число лидеров по количеству одобрений «Спутник V».
Ранее вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения одобрили Филиппины, сообщает RT. Общее количество населения в странах, выдавших разрешение российскому препарату, превышает свыше 1,4 млрд человек.
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