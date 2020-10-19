Клинические испытания третьей вакцины от коронавируса стартовали в Петербурге

Клинические испытания третьей российской вакцины от COVID-19, разработанной в Научном центре имени Чумакова, начались в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС.

Создатели вакцины рассказали, что она хорошо переносится, ее уже ввели первым 30 здоровым добровольцам. У некоторых из них повысилась температура тела.

Генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов заявил, что исследования вакцины также пройдут в медучреждениях Кирова и Новосибирска. Всего ожидается более 3 000 участников, которые после вакцинации в течение 16 дней будут находиться в изоляции под наблюдением врачей. Завершить испытания препарата планируют к концу 2020 года.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировал российский Минздрав в августе 2020 года. Препарат под названием «Спутник V» был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи. Второй российский препарат от COVID-19 разработал центр «Вектор», его назвали «ЭпиВакКорона». Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что третья российская вакцина может поступить в производство в 2021 году.

