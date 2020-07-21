Вакцину от коронавируса получат 40-50 миллионов россиян
По имеющимся оценкам, в России в ближайшее время необходимо вакцинировать против коронавируса COVID-19 порядка 40-50 миллионов человек. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, разработчики вакцины из института Гамалеи ожидают одобрения со стороны регуляторов в РФ в августе. Тогда же начнётся и массовое производство вакцины.
Дмитриев рассказал, что сам испытал на себе вакцину. У него иммунитет выработался через 20 дней – ещё до введения второй поддерживающей дозы, которая должна продлить иммунитет на два года.
Вакцину испытывали на добровольцах с участием Минобороны, все они уже выписаны. У всех участников испытаний выработался иммунитет, они чувствовали себя нормально, передаёт RT со ссылкой на первого замминистра обороны России Руслана Цаликова. С его точки зрения это позволяет считать, что первая отечественная вакцина против COVID-19 готова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru