Вакцину от коронавируса получат 40-50 миллионов россиян

По имеющимся оценкам, в России в ближайшее время необходимо вакцинировать против коронавируса COVID-19 порядка 40-50 миллионов человек. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, разработчики вакцины из института Гамалеи ожидают одобрения со стороны регуляторов в РФ в августе. Тогда же начнётся и массовое производство вакцины.