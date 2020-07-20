Экс-глава службы протокола рассказал, когда вакцинируют Путина от коронавируса
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России в эфире НСН рассказал, как решаются вопросы вакцинации первых лиц государства.
Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, потому что она ещё не сертифицирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, как решаются такие вопросы.
«Такого никогда не было ни в случае с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, когда я работал, ни с Борисом Николаевичем, ни с Владимиром Владимировичем, ни с Медведевым. У нас не было такой эпидемии. Поэтому по поводу вакцинации я не могу сказать. Всевозможные прививки, от гриппа и чего только можно, конечно, делались. Для этого у нас есть так называемая кремлевская больница – ЦКБ. Она принимает решение. Есть лечащий врач. Что касается нынешней вакцины, то пока рано задавать этот вопрос. Когда она будет сертифицирована, тогда, наверное, будут делать вакцинацию. Но это будет решать лечащий врач», - сказал Шевченко.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН подтвердил завершение клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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