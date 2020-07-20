Экс-глава службы протокола рассказал, когда вакцинируют Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, потому что она ещё не сертифицирована. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, как решаются такие вопросы.