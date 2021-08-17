Вакцинирующих россиян медработников предложили премировать
В России предложили премировать медицинский персонал, который обеспечивает массовую вакцинацию россиян населения. С инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.
Общественник подчеркнул, что в этом году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом массовой вакцинации россиян от СOVID-19. В связи с этим Хамзаев заявил, что необходимо премировать по итогам года медработников, которые не менее четырëх месяцев участвовали в массовой вакцинации. Дополнительная выплата, по его словам, должна равняться двум должностным окладам.
А ранее директор российского научного центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что состав препаратов от COVID-19 в будущем придется довольно часто менять, пишут «Известия». По его словам, такие вакцины будут содержать сразу два-три штамма. Отмечается, что формированию иммунитета мешает мутация коронавируса нового типа.
Максютов подчеркнул, что правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом — использовать вакцины с актуальными штаммами. Возможно, что каждый год или раз в полгода состав препаратов от COVID-19 будут менять по решению Всемирной организации здравоохранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru