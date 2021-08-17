Вакцинирующих россиян медработников предложили премировать

В России предложили премировать медицинский персонал, который обеспечивает массовую вакцинацию россиян населения. С инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

Общественник подчеркнул, что в этом году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом массовой вакцинации россиян от СOVID-19. В связи с этим Хамзаев заявил, что необходимо премировать по итогам года медработников, которые не менее четырëх месяцев участвовали в массовой вакцинации. Дополнительная выплата, по его словам, должна равняться двум должностным окладам.